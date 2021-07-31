Украинская теннисистка Элина Свитолина завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр-2020. В решающем поединке Украинка переиграла теннисистку из Казахстана Елену Рыбакин, проигрывая по ходу подинка — 1: 6, 7: 6, 6: 4. Подробнее — в материале РБК-Украина. Первый сет был крайне неудачным для Украинской — она отдала два брейка на своей подаче Рыбакин и уступила со счетом 1: 6. Во втором сете Свитолина также сразу отдала брейк соперницы, однако затем сумела взять подачу Рыбакин. Далее обе теннисистки брали свое, как результат судьба сета решалась на тай-брейке. Все время спортсменки шли очко в очко, однако украинцы удалось получить сет-Пойнт, взяв очко на подаче Рыбакин, и с первой же попытки взять сет — 7: 6 (7: 5 — тай-брейк). В решающем сете уже в первом же гейме Свитолина имела брейк-поинт, но реализовать его не смогла. К тому же после уступила свою подачу. Но Украинка вновь продемонстрировала характер и при счете 2: 4 смогла сделать обратный брейк. Впоследствии Свитолина забрала все последующие гейма, получив тяжелую трудовую победу и бронзовую медаль Олимпиады. Отметим, при счете 5: 4 на подаче Украинский Рыбакин смогла отыграть 6 матч-поинтов, однако с седьмой попытки Свитолина таки смогла одержать победу. Эта награда стала для Украины пятой на Играх в Токио — Все бронзовые. Напомним, в полуфинале ОИ-2020 Элина Свитолина уступила чешке Маркете Вондроушовий и не смогла пробиться в матче за "золото".