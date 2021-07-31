Эти ошибки иногда может допустить даже стильная инфлюенсерка. Они — практически не заметны, но все равно способны испортить целый образ. Стилист Ольга Стильно-доступно рассказала в своем блоге в Instagram, как не стоит одеваться летом, чтобы потом не смотреть на свои фото со стыдом, сгорая от желания вернуться во времени назад и переодеться. Самые распространенные ошибки в летних видах Кружево. Вставки из гипюра уже не в тренде, отдайте предпочтение принтам. Обычные бретели и силиконовые бретели. Первых просто не должно быть. Вторые — давно перестали считаться "спасением", если хочется нарядиться в топ с открытой спиной. Лучше носить один топ или отказаться от этой вещи. "Активный" верх. Чаще всего такая комбинация не играет в пользу никому, выбирайте баланс или обратную ситуацию — "активный" низ. Облегающие майки навыпуск. Майку носят только под низ. Обтягивающие футболки. В тренде — свободные модели.

Рубашки свободного кроя и кроп-топ — то, что надо этим летом (фото: instagram.com/hoskelsa) Икона моды: стилист назвала семь фишек Роузи Хантингтон-Уайтли, которые стоит перенять Шесть "нет" летом 2021 кружево бретельки силиконовые бретели Золотые правила: стилист рассказала, как правильно носить белье под одеждой Длинные майки навыпуск обтягивающие футболки активный верх

Не допускайте эти ошибки — и будете всегда в тренде (фото: instagram.com/stilnodostupno) Ранее стилист показала, как носить атласную юбку летом 2021.