Научный сотрудник Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Фен Цзыцзянь заявил, что вакцины от коронавируса несколько меньше защищают от штамма "Дельта". Однако защитный эффект все же сохраняется. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aljazeera. "Имеющиеся на данный момент исследования и результаты наблюдений указывают на то, что защитный эффект вакцин от COVID-19 против варианта" Дельта "может снижаться, но имеющиеся вакцины по-прежнему обладают хорошими профилактическими и защитными свойствами против варианта" Дельта ", — сказал он . В то же время его коллега — эксперт Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Шао Имин подчеркнул, что ни одна вакцина не может предотвратить заражение на 100%. Однако ученые сходятся во мнении, что имеющиеся вариантные штаммы COVID-19 все еще находятся в контролируемом диапазоне созданных в настоящее время вакцин. Напомним, ВОЗ предупредила, что штамм коронавируса "Дельта" зафиксировано в 132 странах. Также Всемирная организация здравоохранения заявила, что "Дельта" не является смертоносных, чем штамм COVID-19, который обнаружили в Ухане еще в начале пандемии.