Тушить масштабные лесные пожары в Турции помогают два пожарных самолета ДСНС Украины. Спасатели опубликовали видео в котором показали, как осуществляется ликвидация огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ДСНС). "Авиация ДСНС продолжает тушения очагов лесных пожаров в Турецкой Республике", — говорится в сообщении. Напомним, украинские пожарные самолеты уже осуществили первые два сбросы воды на очаги в горных районах Турции. Добавим, что для помощи турецким пожарным, Украина направила два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой опытных специалистов в составе 14 человек. Отметим, что в Турции пожарным удалось локализовать 74 из 85 бурных в стране лесных пожаров. В это время пожара продолжаются в провинциях Адана, Анталья, Стамбул, Анкара и Стамбул.