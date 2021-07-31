В пгт Удачное Покровского районе функционирует 31 июля около 5 утра произошел взрыв на шахте. В больницу попали 10 шахтеров. Об этом повидолмяе РБК-Украина со ссылкой на ДСНС. Взрыв произошел на шахте шахтоуправления "Покровское" в северном полевом конвейерном штреке на горизонте 815 метров. "По предварительной информации в результате взрыва пострадали 10 горняков, которых сейчас госпитализированы в Центральную районную больницу города Покровск", — говорится в сообщении. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте происшествия работает 1 отделение военизированного горно-спасательного отряда (6 человек и 1 ед. Техники).