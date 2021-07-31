В Ивано-Франковске возник пожар в девятиэтажном общежитии Национального медицинского университета. Пришлось эвакуировать студентов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДСНС. Информация о пожаре поступила в 21:21. Возгорание возникло в комнате на пятом этаже. На место прибыли спасатели, которые ликвидировали пожар. Жертв и пострадавших нет. "Подразделениями ДСНС на свежий воздух выведено 88 студентов", — говорится в сообщении. Ранее в Одессе произошел пожар в общежитии Национального университета по улице Маршала Малиновского. Кроме того, несколько месяцев назад в Киеве произошел пожар в общежитии Киевского национального университета строительства и архитектуры.