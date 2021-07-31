В Николаевской области в Первомайском районе пгт Врадиевка провели плановое техничноме обследования территории. За три днри там обнаружили почти 500 снарядов времен прошлых войн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДСНС. В течение 27-30 июля пиротехники обследовали 5,8 га местности и изъяли 493 артснаряд калибром 45 мм, 9 — калибром 85 мм взрывоопасных предметов. На следующей неделе работы будут продолжены. 30 июля, путем контролируемого подрыва пиротехники уничтожили 502 артснаряд.

Фото: в Николаевской области взорвали 500 снарядов (dsns.gov.ua)