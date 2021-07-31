Полицейские расследуют смертельное ДТП в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Автомобиль сбил велосипед, на котором ехали два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции. Правоохранители установили, что 22-летний водитель Mitsubishi Galant наехал на велосипед, следовавший ему навстречу. Водитель и пассажир велисопеда возрастом 27 и 19 лет погибли на месте от полученных травм. Авария произошла ночью на дороге между селами Пшеничное и Благодатное. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное следствие. Ранее на автодороге Киев-Чернигов микроавтобус с пассажирами столкнулся с фурой. Напомним, в районе села Каменный произошло ДТП с участием четырех автомобилей.