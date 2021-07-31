В Турции пожарным удалось локализовать 74 из 85 бурных в стране лесных пожаров. В настоящее время пожары продолжаются в провинциях Адана, Анталья, Стамбул, Анкара и Стамбул. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу". По словам министра сельского и лесного хозяйства республики Бекира Пакдемирли, тушение пожара продолжается с воздуха и на земле. "В период с 28 по 30 июля 2021 74 из 85 лесных пожаров были взяты под контроль", — написал глава ведомства. Отметим, что Украина вчера направила два своих самолета в Турцию для помощи в тушении пожаров. Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил районы лесных пожаров зонами бедствия. 28 июля вблизи провинции Анталия вспыхнули лесные пожары, которые распространились на территорию провинций Стамбул, Кайсери, Коджаэли, Адана, Стамбул и Измир. Отметим, в результате лесных пожаров в Турции пострадали уже более 180 человек. Турецкие власти назвали эти пожары национальным бедствием. Более о лесных пожарах в Турции читайте в материале РБК-Украина.