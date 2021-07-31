Правительство Венгрии обязал медицинских работников прививаться от коронавируса. С 15 августа начнется прививочная компания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hungary Today. По словам, главного иммунолога Национального центра общественного здоровья Агнесса Гальгоци, указ вступит в силу 15 августа, после чего у невакцинированных медицинских работников будет 15 дней на получение первой дозы вакцины. Указано, что требование касается всех невакцинированных медицинских работников, включая тех, кто работает в амбулатории, службах скорой помощи или диагностике, а также сотрудников частных и государственных учреждений. В частности, сотрудники, которые оказывают медицинские услуги в социальных учреждениях, также должны пройти вакцинацию.