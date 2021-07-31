Более 900 случаев утопления зафиксировано с начала 2021 года. Из них почти 400 — только с начала июля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДСНС. Только в этом месяце утонули более 40 детей. Среди самых распространенных причин несчастных случаев на воде спасатели называют: купание в не оборудованных для этого местах, купание в нетрезвом состоянии, самостоятельное посещение водоемов детьми. "Учитывая количество чрезвычайных происшествий у водоемов, ДСНС предостерегает: для того, чтобы избежать трагедии во время отдыха, необходимо всегда соблюдать элементарные правила безопасности", — отмечают спасатели. Напомним, только за сутки 20 июля в Украине утонули 20 человек.