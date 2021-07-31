За прошедшие сутки, 30 июля, в Украине зафиксировано 916 новых подтвержденных случаев COVID-19. Из них 61 ребенок и 43 медработников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава. Всего за минувшие сутки госпитализированы 486 человек, выздоровели — 510. Умерли от коронавируса 15 человек. За сутки сделали более 40 000 тестов различными методами. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (176), Одесской (85), Донецкой (73), Харьковской (70) и Днепропетровской (56) областях.