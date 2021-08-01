Адвокат экс-судьи Днепровского районного суда Николая Чауса Ростислав Кравец рассказал, что нашел своего подзащитного и поговорил с ним. По его словам, Чаус сейчас находится в безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram канал адвоката. "Николай Чаус найден и, насколько это возможно, он в безопасности и получает необходимую медицинскую помощь, и поверьте, она ему нужна. Мне удалось с ним пообщаться", — заявил адвокат. Кравец рассказал, что сейчас Чауса не задержан и находится под защитой Службы безопасности Украины. "СБУ пока ни на меня, ни на Николая Чауса никакого давления не оказывала. С руководителями СБУ я не общался, со следователем пообщались, но удаленно. Как я и говорил, пообщался и с Чаусом", — добавил он. Напомним, вчера СБУ подтвердила, что экс-судья Чаус действительно находится под защитой службы. Как рассказали в спецслужбе, Чаус сам попросил, чтобы его забрали сотрудники СБУ. Кроме того, в СБУ рассказали, что Чауса уже допросили по делу о его похищении.