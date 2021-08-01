За минувшие сутки в боях с правительственными силами в Афганистане убиты 254 членов движения "Талибан". По данным Министерства обороны Афганистана, еще 97 человек были ранены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения в Twitter военного ведомства Афганистана. По данным военных, ожесточенные бои шли за административные центры провинций Гильменд и Герат. Также боевые действия также ведутся на территории провинций Газни, Кандагар, Фарах, Джаузджан, Балх, Саманган, Тахар, Кундуз, Баглан, Кабул и Каписа. Как сообщало РБК-Украина, в Афганистане члены движения "Талибан" практически полностью захватили провинцию Герат. Бои идут в центральных районах столицы региона. Талибы продвинулись к центральным районам города Герат, столицы одноименной провинции. Правительственные войска контролируют только один из 17 уездов провинции. Евросоюз заявил, что не признает правительство движения "Талибан", если он придет к власти в Афганистане в результате вооруженного переворота. Страна окажется в изоляции и избавится европейской помощи.