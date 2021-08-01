Алина Гросу на днях вернулась в Киев из жаркой Одессы. Певица отправилась на отдых со своим женихом, российским актером и режиссером Романом Полянским. Мужчина вслед за любимой переехал в Украину, пара больше не прячется и открыто демонстрирует чувства на публике. Морской настроение Алина привезла с собой и в Киев, и отправилась кататься на белоснежной яхте по Днепру. Соответствующие видео кудрявая красавица показала в Instagram. Алина в белоснежной легкой длинном платье позирует на корме яхты. Наряд развивается от порывов ветра, позволив певице продемонстрировать стройные ножки. Копна объемных кудрей добавляет образу романтичности. "Текила, лайм и понеслась … грешная страсть. Всем ярких, вдохновляющих выходных", — оставила в качестве подписи строку из своей песни "Дикая". В качестве музыкального сопровождения к видео певица также выбрала собственную композицию. Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от GROSU (@alina_grosu) Поклонники увлеклись легким, женственным и соблазнительным образом артистки, и сообщили об этом ему в форме комплиментов под постом. Кудри супер Алиночка, ты как всегда стильная, красивая и легкая Алиночка, ты прекрасна Куколка Как нежно! Супер секси Нежная, сексуальная, красивая Шикарный Ты наша обаяние Грациозная женственность Ты нереально красивая Напомним, что ранее Алина Гросу показала лицо без макияжа и фильтров.