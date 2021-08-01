Биткойн подорожал в воскресенье, 1 августа, в 42 606 долларов, самого высокого уровня с 18 мая. Самая криптовалюта в мире продолжает набирать обороты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg. Биткойн, который в течение нескольких недель имел тенденцию к снижению по сравнению с рекордом середины апреля около 65 000 долларов, теперь растет больше недели. Поддерживающие комментарии Илона Маска и Кэти Вуд помогли вывести его из тенденции к снижению. Помогли также заявления Amazon, связанные с цифровыми активами, и связанные с этим спекуляции. Эдвард Мойя, старший аналитик рынка Северной Америки в Oanda Corp., высказал предостережение относительно недавнего рывка. "Розничный интерес высок, тогда как институциональный интерес несколько отстает и требует новых одобрений", — сказал он. "Будет неудивительно, если биткойн расширит торговый диапазон от 30 000 до 42 тысяч долларов и попытается достичь 45000 долларов. Однако для того, чтобы превысить 50 000 долларов, биткойнов потребуются определенные усилия. Только окончательный прорыв выше 50000 долларов привлечет новые потоки и сигнализирует об изменении более широкого направления рынка ", — сказал Панкадж Балан, генеральный директор биржи криптодеривативив Delta Exchange.