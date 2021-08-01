Боевики в Донбассе нарушили режим прекращения огня 7 раз за прошедшие сутки, 31 июля. В результате обстрелов один украинский воин получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС в Facebook. В районе Водяного на Приазовье оккупанты 4 раза обстреливали позиции наших воинов из минометов 82-го калибра, автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также в направлении населенного пункта Шумы российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. У Новолуганское враг открывал огонь из подствольных гранатометов. Также сообщается, что в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Вследствие обстрелов один украинский воин из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. "Воин находится в лечебном учреждении. Состояние раненого — средней тяжести", — уточнили в штабе ООС. На обстрелы оккупантов наши бойцы открывали огонь. Кроме того, по состоянию на сегодняшнее утро, боевики обстреляли украинские позиции у Авдеевки из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. "Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет", — говорится в сообщении. Напомним, что боевики в Донбассе размещают танки, гаубицы и другую запрещенную технику. Ее зафиксировали беспилотники наблюдателей ОБСЕ. Ранее сообщалось, что боевики получают новые партии российского оружия. Среди нее — самоходные артиллерийские установки, снайперские комплексы, противотанковые мины.