В августе продолжится снижение доллара и евро к гривне, поскольку сохранится большинство нынешних факторов. К концу месяца Доллар может торговаться в диапазоне 26,3 — 26,9 грн, евро — в диапазоне 31,2-31,9 грн. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари. Как напомнил аналитик, в июле гривна укрепилась как к доллару (восьмой месяц подряд, с декабря прошлого года), так и к евро (третий месяц подряд, с марта). Судя по официальному курсу, установленному НБУ, доллар за месяц снизился с 27,1763 до 26,8867 грн (-1,1%). Курс евро за это же время снизился с 32,3018 до 31,9239 грн (-1,2%). По его словам, несколько более сильное по сравнению с долларом снижение европейской валюты связано со снижением евро по отношению к доллару на мировом валютном рынке. Так, за месяц валютная пара EUR / USD незначительно снизилась с 1,1890 до 1,1870 (-0,1%). При этом с начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел к национальной валюте на 8,1%. Среди валют стран бывшего СССР гривна занимает второе место по укреплению к доллару с начала года после армянского драма. По укреплению в июле гривна заняла четвертое место, пропустив вперед армянский драм, Белорусский рубль и грузинский лари. "Укрепление гривни во многом связано с благоприятной внешней конъюнктурой — высокими мировыми ценами на многие позиции украинского экспорта, включая руду, металлы, аграрную продукцию. Кроме этого, сохраняется высокий спрос нерезидентов на облигации внутреннего госзайма", — констатировал Иосуб. Положительно на курсе сказались планы по доразмещению еврооблигаций на 0500000000 долларов. А также информация об эмиссии МВФ среди своих членов специальных прав заимствования (SDR), в результате которой Украина может пополнить в сентябре свои международные активы на сумму примерно 2900000000 долларов. При этом население остается большим чистым продавцом валюты, добавил аналитик. Напомним, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 заложено среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. При этом прогнозный курс на конец 2021 составляет 28,8 гривен за доллар.