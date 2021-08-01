Надя Дорофеева ошеломила своих поклонников новостью о том, что неизвестный мужчина избил одного из ее танцоров. Инцидент произошел в центре Киева ночью 31 июля, когда парень выходил из клуба "Лифт", который находится возле станции метро "Олимпийская". Об этом популярная украинская певица рассказала в Instagram. "Ребята, сегодня ночью это животное, которое дальше в карусели на видео — побила моего танцора Женю. Женя с друзьями вышел из клуба" Лифт ", спокойно и никого не трогая, и получил толчок, удар об ограждение и еще один удар вслед!" — написала певица. После избиения у парня произошло кровоизлияние в мозг. Врачи сделали трепанацию черепа и ввели его в медикаментозную кому. По факту избиения написано заявление в полицию. Также есть свидетели этого инцидента. "Самое важное сейчас, чтобы Женя поправился, мы все об этом молимся !!! И найти человека, который на него напала! Возможно, кто-то видел его или узнает на видео … Это очень поможет!" — отметила Дорофеева. Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva) Напомним, в Черкассах байкеры избили молодую пару и разгромили их авто. Девушку тащили за волосы по земле и ударили по лицу. По ее парня набросились сразу несколько человек. Мы также писали о том, что в Виннице толпа подростков избила 18-летнего скейтера. После этого трое нападавших записали видео с извинениями.