Погода в Украине на новой неделе будет местами дождевой и с грозами. При этом в разные дни осадки ожидаются по всей территории нашей страны. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Сегодня, 1 августа, дожди с грозами ожидаются в западных областях, а также частично на севере Украины. Несмотря на осадки все же будет жарко. Ниже 27 градусов не будет. В Киеве дожди и + 29 + 31. На остальной части территории без осадков.

Погода в Украину 1 августа (погодная карта: meteo.gov.ua) Понедельник, 2 августа Новая рабочая неделя начнется с дождей, которые уже коснутся не только западные регионы, но и центральные области. Но если в центре, на севере, востоке и юге будет жарко, то в западной части температура снизится до + 24 + 26. В Киеве также дождь и + 27 + 29.

Погода в Украине 2 августа (погодная карта: meteo.gov.ua) Вторника, 3 августа Во вторник дожди уже покинут западные и северные области и перейдут на центр, восток и юг. При этом в западной части хоть осадков и не будет, но температура еще немного снизится — до + 23 + 25. В Киеве без дождя и воздуха тоже станет более свежее + 25 + 27.

Погода в Украине 3 августа (погодная карта: meteo.gov.ua) Среда, 4 Август Дожди с грозами вернутся в западные регионы. При этом температура воздуха снизится до + 22 + 24. В другой части страны без осадков. В Киеве солнечно и + 24 + 26.

Погода в Украине 4 августа (погодная карта: meteo.gov.ua) Четверг, 5 Августа Дожди продлятся в западных регионах, а также в части центральных и южных областей, включая Одесскую и Николаевскую области. В Киеве также осадки и + 24 + 26.

Погода в Украине 5 августа (погодная карта: meteo.gov.ua) Напомним, синоптик рассказала, превратится украинский климат в "тропики" летом. Мы также писали о том, что под Тернополем выпал гигантский град размером с пельмени.