Лилия Ребрик не может нарадоваться домашний любимицы — собачке по кличке Дикси, "дочке" собачки Насти Каменских — Мими. Старшая дочь ведущей, Диана, долго уговаривала звездную маму позволить ей завести питомца. После долгих раздумий Лилия пошла на встречу девочке, а теперь и сама не может нарадоваться игривой крошке породы мальтипу. И вот, в день рождения Дикси, ведущая на странице в Instagram показала забавные снимки членов всей семьи с именинницей и сделала признание о ней. Она с уверенностью заявила, что Дикси — идеальный питомец и привела неоспоримые аргументы. Песик не ест тапочки, а не обдирает обои, не ходит в туалет, где попало, не ворует со стола, не кусается, не лают на детей и не пугает их, устойчиво переносит их невинные забавы.

Лилия ИИ ее муж очарованы домашним питомцем (фото: instagram.com/liliia.rebrik) "Ну а что мы? Ругаемся (шутливо, конечно) за право, кто сегодня нежится с ним; Иногда, когда Диана уже спит, я ворую Дикси с детской, чтобы и побыла со мной (и так у нас в семье делаю не только я) Носим на руках, возим за собой, холим, целуем, обожаем! Послушная, нежная и очень умное животное наша Дикси! Что поделаешь — это, пожалуй, гены ", — считает счастливая хозяйка собачки. "Если бы я знала, что судьба нам пошлет такое щенка, то не колебалась бы столько долгих лет!" — заверила она.

Дочери ведущей обожают Дикси (фото: instagram.com/liliia.rebrik) Коллега Лилии и также хозяйка волшебных собак, Ольга Сумская оставила комментарий под постом и пожаловалась на одну из своих хвостатых любимиц. "Какая же только радость! Да еще и идеальная во всем лапуся! Не то что моя младшая Жасмин — всех собак разгоняется, облаивает до истерики, даже соседские доберманы и стаф шарахаются …" — написала актриса. Напомним, что ранее Лилия Ребрик рассказала, как оригинально тренирует терпение и выдержку.