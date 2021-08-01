Штат Флорида в США побил рекорды по заболеваемости коронавирус. За последние сутки там зафиксировали 21 683 новых случаев заболевания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press. Штат Флорида стал новым национальным эпицентром вируса, на который приходится примерно пятая часть всех новых случаев в США. При этом отмечается, что заболеваемость увеличилась за счет распространения штамма "Дельта". Последние данные, которые были опубликованы в субботу Центрами по контролю и профилактике заболеваний США, показывают рекордные цифры заболеваемости во Флориде. Там зафиксировали 21683 новых случаев заболевания. Предыдущий рекорд заболеваемости в этом штате составил 19 334 случая заболевания. Он был зафиксирован еще 7 января до начала массовой вакцинации. Также сообщается, что на этой неделе во Флориде 409 человек умерли от коронавируса. Напомним, что президент США предложил американцам выплачивать по 100 долларов за вакцинацию от коронавируса. Такое нововведение должно поднять уровень вакцинации. Ранее сообщалось, что госслужащие в США не смогут ездить в командировки, пока не пройдут вакцинацию от коронавируса. Такое решение приняли в Белом доме.