Мы так часто слышим фразу, мол, "нужно питаться правильно", но когда оказываемся в супермаркете, теряемся и не знаем, что же положить в свою корзину. Нутриолог Анна Биоториум в своем Instagram дала подробное пример меню на целый день, чтобы продолжить гормональную молодость. Что съесть полезного: меню на целый день Завтрак: — Пшено на кокосовом молоке и с орехами кешью; — Салат из предполагаемого шпината, авокадо, проростков и семян; — порция квашеной капусты или бутерброд из цельнозернового хлеба с хумусом, авокадо и щучьей икрой, украшенный семенами; — порция ферментированных огурцов; — женский чай для баланса: листья малины, крапива, дягиль (очень хорош в менопаузу, убирает симптомы), иван чай ферментированный.

На завтрак полезно авокадо (фото: pexels.com) обед: — Суп-пюре из тыквы и моркови с имбирем и куркумой; — паровая индейки / кролик / печень / нут + гречка зеленая (или пророщенная) — большой салат из шпината с орехом пекан, гранатовыми зерен, сырым свеклой и предварительно обжаренным батат (сладкий картофель), с соусом: оливковое масло гранатовый сок, фруктовый уксус, дижонская горчица. Исключить навсегда: нутрициолог назвала продукты, вредные для желчного пузыря

Суп-пюре — отлично для обеда (фото: pexels.com) перекус: — 2-3 бразильских ореха с ягодами / миндальное молоко с какао и ягодами годжи / зеленый полосе на кокосовой воде с порцией протеина. ужин: — Рыба / морепродукты / чечевица + киноа + брокколи и салатная зелень любая (мангольд, сныть, листья одуванчика, руккола, Кейл) + тыквенные семечки + оливки; — Золотое молоко: смесь куркумы, кокосового масла, молока и согревающих специй. Быстро, вкусно, полезно для здоровья: врач дала список идеальных завтраков

Морепродукты для ужина (фото: pexels.com) Вывод, что нужно делать для продления молодости наших гормонов: Максимально разнообразьте рацион здоровыми продуктами. Не забывайте контролировать норму потребления жиров и белков. Исключите токсичные средства по уходу за собой, бытовую химию замените на екозасобы, Перестаньте общаться с токсичными людьми и снизьте шумовые шлаки (новости, громкая немелодична музыка и т.п.). Ранее нутрициолог назвала 8 способов стать моложе и красивее.