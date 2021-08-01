Во вторник, 2 августа, в западных, днем и в северных, центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях Украины ожидаются грозы. В отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ДСНС). По данным ДСНС, явления составляют И уровень опасности, желтый. Кроме того, в Киеве 2 августа ожидается гроза. В Киевской области днем гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с. Напомним, по прогнозу Укгидрометцентру, в воскресенье, 1 августа, в западных областях ожидают грозы, местами град и шквалы 15-20 м / с. В Киевской области и Киеве в течение 1 августа ожидается гроза.