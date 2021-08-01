Украинский боксер Александр Хижняк (весовая категория 69-75 кг) пробился в полуфинал Олимпийские игры и гарантировал медаль. В четвертьфинале он победил доминиканца юре Сёдэн-Мартинеса. Подробнее — в материале РБК-Украина. Согласно решениям судей украинец минимально взял первый раунд, единогласно был лучшим во втором, а в третьем ему предпочтение отдали четверо из пяти судей. Общий итог судейских карточек — 4: 1 в пользу Хижняка. В полуфинале украинский боксер встретится с представителем Филиппин Еумиром Марсиаль. Бой состоится 5 августа. Таким образом Хижняк гарантировал себе как минимум бронзовую медаль Олимпиады. В случае победы он сможет побороться за "золото". Отметим, украинский боксер является первым номером мирового рейтинга в своей весовой категории. Напомним, сегодня Украине первое "серебро" принес пловец Михаил Романчук. Он стал вторым на дистанции в 1500 метров вольным стилем. Также РБК-Украина писало, что сегодня за еще одну медаль Олимпиады поборется тяжелоатлетка Ирина Деха в весовой категории до 76 кг.