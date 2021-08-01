Довольно часто даже честно заслуженный отпуск нам портят навязчивые мысли о работе. Но разве то отдых, когда даже на пляже, попивая коктейль, должен быть всегда "на связи" с коллегами, руководителями клиентами? .. Как правильно настроиться на желанную отпуск, провести незабываемый отдых, а затем удачно вернуться в рабочее русло — рассказывает читателям Styler известный психолог Анна Збаранська. Как психологически подготовиться к отдыху Здесь есть два важных момента. Первый — ваш отпуск должен быть запланированной, чтобы у вас не возникало тревоги и неуверенности из-за необычно большое количество свободного времени. К тому же, выбирая направление для путешествия, планируя активность и представляя себя в отпуске, вы настраиваете свой мозг на "свободным" волну. Второй момент — стоит завершить все неотложные дела, чтобы вы без волнений могли оставить работу на 2-3 недели (а именно столько минимально должно продолжаться полноценная отпуск). Это даст возможность переключиться с рабочих задач на отдых. Как сделать свой отдых комфортным и ограничить работу на расстоянии Предупредить коллег и руководителя, вы не сможете отвечать на звонки и письма во время отпуска. И действительно не отвечать, если они и будут пытаться связаться с вами. Для этого можно выключить в мобильном оповещения рабочих чатов и программ. Первые несколько дней может быть соблазн проверять, что там, но впоследствии будет легче не думать о работе. Замечательно, если во время отдыха у вас будет возможность вообще провести себе инфодетокс и не пользоваться гаджетами вообще. Как окунуться в отпуск с головой и отпустить все остальное Четко поставленные границы между работой и отдыхом и навык отпуска контроля очень в этом помогут. Также, если вы запланировали на отдых то действительно интересное и захватывающее для вас, это поможет меньше думать о работе. Старайтесь во время отпуска максимально быть "здесь и сейчас". Погружайтесь в чувство: какого цвета цветы вдоль дороги, оттенки вкуса в новой для вас блюда, как песок окутывает ваши ноги, когда вы гуляете пляжем.

Фото: психолог Анна Збарский рассказала, как провести незабываемый отдых Как плавно войти в рабочий график после отпуска Во-первых, планировать отпуск так, чтобы у вас после возвращения было еще как минимум 2-3 дня для того, чтобы не только физически, но и психологически вернуться с отдыха. Во-вторых, не нужно пытаться войти в 100% мощность сразу. Пусть первые дни после отпуска будут посвящены более легкой задачей или планированию. НЕ перерабатывают и позвольте себе немного времени на адаптацию. Как поймать "стресс" после отдыха на работе Стресс очень часто возникает через наш способ мышления. Сравните два подхода: "Фу, опять возвращаться на работу, это так несправедливо!" и "О, я отдохнула и могу возвращаться к работе с кучей энергии!". Как думаете, в каком случае у человека будет стресс? На телесном уровне можно позаботиться о себе, восстановив график сна и распорядок дня до того, как вы вернетесь на работу. Тогда у вашего организма будет меньше причин для стресса, когда вы вернетесь в офис. И не забывайте о восстановлении сил и заботу о себе и после отпуска. Достаточная физическая активность, соблюдение режима сна и питания помогут сохранить энергию, восстановленную в отпуске, надолго. Что такое депрессия после отпуска, как она проявляется и как ее преодолеть Этим термином называют ощущение сумму и угнетения, когда из насыщенного отдыха возвращаешься к работе. Начинает казаться, что энергии даже меньше, чем до отпуска. Стоит сохранять позитивный настрой и не давать себе оказаться в плену депрессивных мыслей. Постепенный переход с отдыха назад к работе, забота о своем физическом состоянии и поддержка близких помогут уменьшить негативные эмоции. Если же депрессивное состояние сохраняется дольше двух, следует обратиться к специалисту-психологу за помощью. Ранее мы сообщали, что посмотреть, отправляясь на пляжный отдых в Украине. Также показали бирюзовые озера в украинской глубинке, которые удивляют красотой.