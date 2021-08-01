В воскресенье, 1 августа, въезд в Киев большегрузного транспорта будет закрыт с 11:00. Ограничение вводится в связи с жарой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульной полиции Киева. В частности, будет запрещен въезд грузовиков весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн ограничено из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28 градусов тепла. Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00). Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в августе 2021 средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 20-25 градусов тепла, в Карпатах 16-18 градусов. Это на 1-1, 5 градусов выше климатической нормы. По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 31-80 мм, на Прикарпатье местами 95-99 мм, что в пределах климатической нормы.