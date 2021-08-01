В воскресенье, 1 августа, на западной границе Украины наблюдаются очереди. Всего на пересечение государственной границы по состоянию на 15:00 ожидали более 300 транспортных средств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины в Facebook. На границе с Польшей очереди образовались на пунктах пропуска "Грушев" и "Краковец", там пропуск ждут 30 и 90 автомобилей соответственно. На словацкой границе очереди на пунктах пропуска "Ужгород" и "г.Березное". На этих пограничных пунктах стоят 35 и 45 автомобилей соответственно. На пересечение границы с Венгрией ждут по 50 транспортных средств в пунктах пропуска "Тиса" и "Лужники". И еще 10 автомобилей стоят в очереди на пункте пропуска "Дьяково" на границе с Румынией. Напомним, сегодня Словакия возобновила пассажирские перевозки через границу с Украиной. РБК-Украина рассказывал, что словацкие пограничники будут требовать от украинских путешественников.