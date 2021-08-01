В августе 2021 средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 20-25 градусов тепла, в Карпатах 16-18 градусов. Это на 1-1,5 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра. По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 31-80 мм, на Прикарпатье местами 95-99 мм, что в пределах климатической нормы. Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что в августе средняя месячная температура воздуха составляет 18-22 градусов, в южных, юго-восточных областях и в Крыму местами 23-24 градусов, на высокогорье Карпат 13 градусов тепла. Абсолютный минимум температуры воздуха составляет — 0-7 градусов тепла, на юге местами 8-13 градусов тепла, в Карпатах, северных, Волынской, Харьковской, Луганской и Запорожской областях местами 0,1-2 градусов мороза. Абсолютный максимум температуры воздуха — 35-39 градусов тепла, в южных, восточных, большинстве центральных, Тернопольской и Черниговской областях местами 40-42 градусов, в горных районах 30-35 градусов, на высокогорье Карпат 26-28 градусов. В августе средняя месячная количество осадков составляет 30-69 мм, в Херсонской области и западных районах Крыму местами 24-28 мм, на Прикарпатье, Закарпатье и горах Крыма 70-97 мм, в горных районах Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей местами 104 -120 мм.