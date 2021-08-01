Оля Полякова недавно оказалась в центре скандала в сети. Хотя певице не привыкать попадать под шквал критики. Так, во время тематической кубинской вечеринки по случаю дня рождения ее мужа, бизнесмена Вадима Полякова певица сделала несколько снимков старшей дочери Маши с автоматом. Кадры вызвали жаркие споры в сети и потянули за собой критику в адрес звезды. В программе "Светская жизнь" она объяснила, почему решила сфотографировать дочь с оружием в руках. Оля уточнила, что автомат — всего лишь бутафория и реквизит для тематической вечеринки и ничего плохого в фото девушки она не видит. "Я всегда думаю, что я делаю. Это шутка, и не надо искать черную кошку в темной комнате и преступление там, где его нет. Это Куба, нарко-вечеринки, все это было в истории, поэтому она была одета, как кубинская девушка . У нас было много бутафорских различных украшений для этой вечеринки. Она взяла эту винтовку в руки и выглядела очень сексуально, несмотря на то, что ей всего 16. А что, и девушки в 16 могут быть сексуальными, и за 30 с большим хвостиком тоже могут быть очень сексуальными ", — кокетливо заявила Королева ночи.

Оля Полковая объяснила, почему сфотографировала дочь с автоматом К слову, Маша и Оля Полякова недавно подверглись критике по другому поводу. Певица опубликовала видео первого концерта дочери вместе с его группой, но девушку раскритиковали в сети за песни с нецензурою лексикой и не очень хорошо отзывались о ее певческие данные. Тогда Оля вступилась за дочь и дала отпор недоброжелателям.