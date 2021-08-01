Пожарные в Турции в воскресенье, 1 августа, пытались взять под контроль пять лесных пожаров, в том числе в прибрежных курортных городах Манавгат и Мармарис. Но большинство из сотни пожаров, вспыхнувших за последние пять дней, удалось локализовать. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters. По словам министра лесного хозяйства Бекира Пакдемирли, из-за жары и ветра в Манавгате на юге и в Мармарисе на Западе все еще продолжались пожары. Но пожарные локализовали пожар, вспыхнувший в субботу на популярном курорте Бодрум на побережье Эгейского моря, что вызвало эвакуацию некоторых жилых районов и гостиниц, сказал Пакдемирли. По данным Министерства лесного хозяйства, около 107 из 112 пожаров, возникших за последние пять дней, были локализованы состоянию на утро воскресенья. Начиная со среды шесть человек погибли из-за пожара на юге и западе Турции, тысячи людей были эвакуированы из своих домов. Группы поддержки из Украины, Ирана и Азербайджана, а также с территории России были направлены на помощь местным пожарным. В соседней Греции власти призвали отказаться от работы и путешествий в пятницу, поскольку температура в Афинах достигла 40 градусов. Древний Акрополь, самый посещаемый памятник, на короткое время был вынужден закрыть. На итальянском острове Сицилия пожарные заявили в субботу, что они борются с лесными пожарами второй день подряд, которые достигли города Катания, заставляя людей покидать свои дома и временно закрывать местный аэропорт.