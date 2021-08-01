В Харькове по улице Ушакова заметили полуголого мужчину, который сидел на крыше дома и вел себя неадекватно. Об этом сообщили в полиции Харьковской области. Так, событие произошло 31 мая около 15:15. На место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции. Однако, когда правоохранители приблизились к мужчине, то он начал оказывать половине. А именно начал бросаться на стражей порядка с металлической палкой. В результате двое полицейских получили травмы. Кроме того, его все-таки задержали. Им оказался 39-летний харьковчанин, который страдает психическими расстройствами. Его госпитализировали в медицинское учреждение. Также правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Ранее мы сообщали, что в курортной Кирилловке пьяный отдыхающий напал на полицейского. Также в Киеве мужчина стрелял из окна по прохожим.