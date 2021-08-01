В мае 2021 для работников с пятидневной рабочей неделей в Украине будет 19 рабочих дней и 12 выходных. Дополнительным выходным будет День Независимости, который отмечается 24 августа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 73 Кодекса законов о труде, которым установлены праздничные и нерабочие дни. В этом году День Независимости выпадает на вторник, в связи с чем Кабмин перенес рабочий день с понедельника, 23 августа, на субботу, 28 августа. Таким образом, на День Независимости в Украине будет четыре выходных дня подряд — с 21 по 24 августа. Отметить, Кабинет министров перенес в 2021 году три рабочих дня. Для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочие дни перенесены с: пятницы 8 января на субботу 16 января; понедельника 23 августа на субботу 28 августа; пятницы, 15 октября, на субботу 23 октября. Напомним, в 2021 году в Украине рабочий день будут 250 из 365 календарных дней. В то же время в году будет 115 дней, когда работа не проводится, среди которых 104 выходных и 11 праздничных дней и дней религиозных праздников.