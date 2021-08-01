Украинская тяжелоатлетка Ирина Деха в весовой категории до 76 кг не смогла зацепиться за медаль Олимпийских игр в Токио. После рывка Украинка шла на втором месте. Подробнее — в материале РБК-Украина. Деха начала рывок со 110 кг, успешно одолев. А потом со второй попытки ей покорились 113 кг.Це был второй результат среди 8-ми финалисток. Больший вес взяла только представительница Эквадора Патрисия Даджомес — 118 кг. В толчке Деха сразу со 131 кг, но ни в одной из трех попыток этот вес ей не покорилась. Также завершила с нулевым результатом в толчке кореянка Сухуен Ким. Олимпийской чемпионкой стала еквадорка Даджомес с общим результатом 263 кг (118 рывок, 145 толчок). Второе место у американки Катерин Нье — 249 кг (111 и 138), третья мексиканка АРЕМ Фуэнтес — 245 кг (108 и 138). Напомним, ранее сегодня пловец Михаил Романчук принес Украине первое "серебро" Олимпийских игр-2020. Он занял второе место в заплыве на 1500 метров вольным стилем. Всего украинские спортсмены в Токио завоевали уже шесть медалей — 1 серебряная и 5 бронзовых.