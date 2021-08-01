С 1 августа Словакия возобновляет пассажирские перевозки с Украиной. Правительство объявило о правилах въезда для путешественников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины. Восстановление автобусных рейсов из Ужгорода в словацкой пункта пропуска "Вишне Немецке" состоится в 7.00 утра по киевскому времени. "Согласно сообщению Словацкой стороны, с 07.00 (по киевскому времени) 01.08.2021 года восстанавливается пропуск международных автобусов, осуществляющих регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки, через пункт пропуска" Вишне Немецке "(с украинской стороны — пункт пропуска" Ужгород ")" , — говорится в сообщении. Правительство Словакии при том отмечает, что на лиц, прибывающих на территорию их государства, будут распространяться карантинные мероприятия. В частности, все не вакцинированные лица в возрасте от 18 лет (за некоторыми исключениями) должны будут пройти изоляцию в течение двух недель. Изоляция может проходить как в домашних условиях, так и в соответствующих учреждениях. Выйти из самоизоляции будет можно, если за это время у прибывшего не будет обнаружено симптомов заболевания COVID-19 или если будет получен отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не раньше пятого дня после прибытия на территорию Словакии. Также словацкие пограничники напоминают о необходимости заблаговременной регистрации всех путешественников в возрасте от 12 лет на правительственном сайте. Напомним, Словакия откроет границы с Украиной 1 августа. Заработают пропускные пункты.