В Украине семейные врачи зачастую прописывают пациентам аспирин, в частности, после инсультов или инфарктов. Дело в том, что он "разжижает кровь", а соответственно — снижает риск повторения сердечного приступа. Но существует миф о "густую" кровь и аспирин, который успешно развеял известный украинский врач-невролог, глава областной специализированной больницы Глухова Евгений Скрипник в своем Facebook. Аспирин борется с "густой" кровью? Скрипник рассказал, что на недавнем амбулаторном приеме ему несколько человек сказали, что принимают Магникор (аналог аспирина), так как кровь "густая" (большое количество гемоглобина)! И им это назначили семейные врачи. Но, замечает врач, если количество гемоглобина не превышает 150-170 г / л — принимать аспирин не нужно! "Аспирин действует и не уменьшает гемоглобин! Аспирин действует на тромбоциты и на свертываемость, где гемоглобин не участвует. Гемоглобин не образует тромба! На вязкость крови влияет показатель, который называется гематокрит (процент форменных элементов в плазме крови). Норма для мужчин 0,40-0,48, для женщин — 0,36-0,46 ", — пояснил специалист. Он добавил, что при отсутствии серьезных хронических недугов вернуть крови нормальную консистенцию помогут: сбалансированный рацион, оптимальный питьевой режим (минимум 1,5-2 л воды в день), отказ от вредных привычек, регулярная физическая активность, избегание стрессов. Напомним, недавно в Минздраве сделали категоричное заявление о вакцинации беременных от COVID-19. Ранее также эндокринолог назвал топ-6 напитков для иммунитета.