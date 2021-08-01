Белорусскую легкоатлетка Кристина Тимановську пытаются силой вернуть из Токио, где она должна была участвовать в Олимпиаде-2020, в Минск. Накануне Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике не допустил ее к участию в соревнованиях Гран-При 2020. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на независимое белорусское издание TUT.by. Информацию о том, что представители белорусской национальной команды силой возвращают Тимановську домой, впервые сообщил Белорусский фонд спортивной солидарности, а позже спортсменка сама это подтвердила в интервью "Еврорадио". "Сейчас я нахожусь с полицией. Они пока решают, что делать", — сказала она. Тимановська сейчас находится в аэропорту Токио. Чиновники из белорусской делегации, по ее словам, не высказывали ей никаких претензий, а просто отвезли в аэропорт. Она планирует просить убежища в одной из стран Европы. На этой неделе стало известно, что Тимановську не допустили к участию в ОИ-2020 вместе с с еще двумя белорусскими спортсменами. Официальная причина — недостаточное количество внесоревновательных допинг-проб, которые необходимо было сдать в течение десяти месяцев перед ОИ. Тимановська резко отреагировала на это решение, после чего ее приговорили в провластных белорусских Telegram каналах, а также на белорусском телевидении. В Национальном олимпийском комитете Беларуси же объяснили, что Тимановську возвращают домой из-за якобы ее эмоционально-психологическое состояние, однако спортсменка утверждает, что ее состояние никто не проверял.