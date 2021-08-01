В Харькове медики помогли женщине родить двойню. Роды принимали в ванной комнате. Об этом сообщили на странице КНП ХОР "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф". Так, вызов в скорую помощь поступил 30 июля, около 5:12 утра. На вызов приехали две бригады экстренной медицинской помощи. Роды у 33-летней харьковчанки принимали дома, в ванной комнате. На свет появились двойняшки — два мальчика. Родители решили назвать малышей Валерием и Вячеславом. Это в честь медиков скорой помощи Валерия Борохвостова и Вячеслава Даниленко, которые помогли появиться малышам на свет. В частности, отмечается, что после оказания акушерской помощи и проведения осмотра, новорожденных вместе с мамой доставили в лечебное учреждение.

Фото: медики помогли родиться двойни в Харькове (facebook.com/ekstrena.dopomoga) В комментариях пользователи приветствуют родителей и желают малышу здоровье. Вот это удача. Как радует, когда все закончилось хорошо. Благодаря знаниям и умениям наших медиков. молодцы; Молодцы медики; Вы Ангелы! Берегите нас, Молодцы! Здоровье маме и малышам !. Ранее мы сообщали, что под Одессой женщина бросила годовалого ребенка в соцслужбы через кредит на отдых. Мы также писали о том, что во Львове девочка проглотила металлический карабин. Ее спасли без единого разреза.