В метро Киева диктор внезапно закашлялся в конце объявления к пассажирам, чем шокировал людей, которые в тот момент были на станции. Реакция киевлян гостей города попала на видео, опубликованном на в Facebook. Что же произошло в метро? Сначала на станции звучали стандартные объявления вроде "Уважаемые пассажиры! В кассовом зале работают автоматы для оплаты проезда банковской карточкой". В конце сообщения диктор закашлялся и призвал следить за своим здоровьем, обращать внимание на симптомы и регулярно посещать врача. Впервые в киевском метро диктор закашлялся. После стандартных объявлений на станциях раздался кашель и сообщение: «Кашель, не проходит или усиливается, может быть симптомом рака легкого. Уважаемые пассажиры, заботьтесь о своем здоровье и не забывайте регулярно посещать врача ». Ко Всемирному дню борьбы с раком легкого мы провели перформанс при поддержке Киевского метрополитена в рамках Года осведомленности о раке легкого. Все для того, чтобы в очередной раз привлечь внимание к заболеванию, которое ежегодно уносит жизни более чем 9000 украинском. Люди часто игнорируют симптомы, в частности кашель, и около 70% больных раком легкого попадают к врачу уже на поздних стадиях. Если вы кашель, боль в груди, одышку и охриплость, обязательно обратитесь к семейному врачу. Это ради вашей жизни! Posted by Roche Ukraine on Friday, July 30, 2021 Это событие оказалась социальным перформансом к Всемирному дню борьбы с раком легкого, который отмечают 1 августа. Организаторы акции решили таким образом привлечь внимание к заболеванию, которое ежегодно диагностируют у около 13000 Украинский. Интересно, что это впервые в Украине объявления в метро использовали для социального перформанса. И акция была проведена сразу на нескольких многолюдных станциях — "Вокзальной", "Левобережный" и "Театральной". "Я просто ехала на работу и вдруг услышала этот кашель. Видела, как вокруг меня десятки людей насторожились и подняли головы. Теперь, если у меня появится кашель, я буду более бдительны, не списывать все на обычную простуду и позвоню семейному врачу" , — призналась одна из пассажирок столичной подземки.

В метро Киева случилась необычное событие (фото: stoplungcancer.org.ua) Важно запомнить! Кашель, не проходит или усиливается, является одним из самых распространенных симптомов рака легкого. Он может быть признаком других заболеваний, однако при наличии этого симптома следует немедленно обратиться к врачу. "Кашель можно легко перепутать с признаком других болезней и не предоставить ему существенного значения. Некоторые онкопациентов месяцами не обращали внимания даже на легкое покашливание, ведь были уверены, что это бронхит, простуда или следствие курения", — отмечает заведующий отделением опухолей легких и средостения Национального института рака Богдан Борисюк. Узнать больше о раке легкого можно на сайте: stoplungcancer.org.ua

В метро Киева случилась необычное событие (фото: stoplungcancer.org.ua) Ранее мы сообщали, в метро Киева с начала года составили 2,5 тысячи протоколов на пассажиров без масок. Также в Киеве произошла жесткая драка в метро.