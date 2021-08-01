Экологи недавно проверили воду Днепра, Днестра и Северского Донца на содержание загрязняющих веществ. В ходе целевого скрининга в воде главных рек страны обнаружили остатки препаратов для лечения COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра экологии и природных ресурсов Украины Михаила Хорева в интервью каналу "Дом". По словам Хорева, в воде этих рек обнаружили большое количество цинка, пестициды, металлы, а также фармпрепараты. В то же время в воде почти не обнаружили ртути. "Ковидних препаратов очень много. То, что входит именно в" ковидного "протокола, именно эти вещества сейчас у нас в воде. Мы это фиксируем. Мы же с вами употребляем таблетки. Большое количество людей лечится, и это все попадает туда", — сказал он. Хорев также объяснил, как остатки препаратов для лечения COVID-19 и других лекарств попадают в речную воду. "Откуда берутся? Мы с вами употребляем какие-то таблетки, какие-то уколы и т.д., это все выводиться из организма и рано или поздно попадает в водный объект", — отметил замминистра. Однако содержание COVID-препаратов в воде, как сказал Хорев, не является особенностью Украины. Такая же ситуация сейчас наблюдается и в реках Европы. "Европейцы четко оценивают: если фармпрепараты случаются в воде — это значит, что плохо, недостаточно работают очистные сооружения … В Европе есть и хорошие модернизированные очистные сооружения, но есть и старые", — добавил он.