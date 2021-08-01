В Венгрии более тысячи медсестер вышли на акцию протеста в Будапеште. Они требовали повышения зарплаты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Медсестры в белых футболках и с белыми воздушными шарами собрались на центральной площади Будапешта, чтобы провести акцию за повышение зарплат. Многие из них добирались из-за пределов столицы.

Эксперты в области здравоохранения говорят, что после снятия ограничений на поездки страна может столкнуться с огромной нехваткой медиков, которые могут выехать работать за границу.

Председатель Палаты венгерских специалистов в области здравоохранения Золтан Балог, говорит, что ежегодно из Венгрии едет около 400-500 медсестер и более 1000 медсестер собираются покинуть Венгрию.

"Мы — профессионалы среднего звена, о которых всегда забывают, когда повышают зарплату", — сказала медсестра Иболя Пинтер Гал.

Протесты медсестер в Венгрии возникли поскольку правительство забывает повысить зарплату медикам. Например, в прошлом году прибавку к зарплате получили врачи, а о медиках младшего звена забыли. Ранее сообщалось, что Венгрия вводит обязательную вакцинацию для медицинских работников. Такое решение приняло правительство для борьбы с коронавируса.