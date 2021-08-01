Все знают, что свежие фрукты и овощи полезны для здоровья. Но, оказывается, чтобы эти продукты приносили в ваш организм максимальное количество питательных веществ, их нужно перед этим еще правильно помыть! И при этом — иногда не совсем так, как мы привыкли это делать. Список лучших способов мыть свежие овощи и фрукты опубликовала всемирно известная диетологиня Синтия Сасс в авторитетном издании Health.com, опросив перед этим своих коллег, врачей и ученых по правильному "очищения" продуктов с огорода. Почему вообще нужно продукты? Прежде всего — чтобы избавиться от почвы и пыли, которые могут оседать на плодах. Но есть и другие причины, среди которых — разнообразные микробы и возможные пестициды, которые могут нанести сильный вред здоровью. "Диетические пестициды могут быть связаны с неблагоприятными репродуктивными последствиями для женщин, в частности меньшей вероятностью беременности. На фертильность мужчин также может негативно повлиять употребление продуктов с высоким уровнем остатков пестицидов", — говорят эксперты. Вот как следует мыть фрукты и овощи Как бы это странно не звучало, но в мире существуют надежные и научно обоснованные способы мыть фрукты и овощи дома! Итак, мытья овощей в идеале должно происходить по следующему алгоритму: Тщательно вымойте руки с мылом и теплой водой (не менее 20 секунд) Проверьте продукты, нет ли среди них гнилых. Вырежьте поврежденные или "забиты" места на свежих фруктах и овощах. Но если большая часть продукта поражена гнилью, то не пытайтесь "спасти" плод Тщательно промойте все продукты под проточной водой Для твердых продуктов (например, огурцов или моркови) можно использовать специальную щетку для чистки

Щетка для чистки овощей (фото: amazon.com) После этого нужно протереть продукты чистым тканевым или бумажным полотенцем, что еще уменьшит количество бактерий, которые могут присутствовать на поверхности после мытья Опять тщательно вымойте руки с мылом и только после этого приступайте к вкусностей "Даже если вы не планируете есть кожуру (например, когда речь идет о арбуз), все равно важно промывать продукт, потому что грязь и бактерии могут переноситься с поверхности во время чистки", — предупреждают специалисты из Управления по продовольствию и медикаментам США. К слову, покупные зелень и овощи в вакуумных пакетах, которые "готовы к употреблению", эксперты позволяют не перемывать. Если, конечно, это четко указано на упаковке. Как не надо мыть продукты Врачи не рекомендуют мыть фрукты и овощи с мылом, с помощью моющих средств или стиральных порошков. Все потому, что плоды пористые, а значит мыло и бытовые моющие средства могут поглощаться фруктами и овощами. И даже если вы тщательно смоете химию водой, дальнейшее потребление такого сочного персика может вызвать, мягко говоря, недомогание. Более того, еще и лишний раз рискуете испачкать землю разнообразными фосфатами. "Замоченный" в воде выводит пестициды из фруктов и овощей? Оказывается — не совсем. В большинстве случаев мытья и замачивания могут привести лишь к некоторому снижению уровня остатков пестицидов. Об этом в частности говорится в исследовании, опубликованном журналом Science of Food of Food and Agriculture в 2018 году. "Да, это действительно немного помогает. Но важно отметить, что польза от употребления пяти-семи порций продуктов ежедневно значительно повышает риск воздействия пестицидов, в них могут содержаться. В любом случае помните: хотя мытья полностью не удаляет химию из фруктов и овощей, но все равно лучше употреблять эти продукты — польза от витаминов нивелирует вред от пестицидов ", — говорят ученые. Также эксперты напоминают, что выращенные на собственном огороде продукты содержат гораздо ниже уровень пестицидов. Однако даже органические, свежие продукты нужно мыть, прежде чем их употреблять! Уксус убивает вредные микробы? Вы могли слышать, что уксус — один из способов очистить ваши продукты от всякой "химии". Это не совсем правда. Так, недавно американские ученые провели исследования: салат, брокколи, яблоки и помидоры подвергали воздействию бактерий, а затем очищали двухминутным замачиванием в проточной воде, 5% -Раствор уксуса, 13% -Раствор лимона, промывали под водой с осмоса, чистили щеткой и влажной салфеткой. И результаты несколько отличались. Но зависели не только от метода очистки, но и от вида продукции. Например, предварительное замачивание в воде перед мытьем значительно уменьшило количество вредных бактерий в яблоках, помидорах и салате, но не в брокколи. А содержание бактерий на поверхности салата после замачивания в растворах лимона или уксуса не существенно отличался от уровня содержания пестицидов в салате, настоянном в простой холодной воде из-под крана. важно помнить Кроме мытья продуктов, есть и другие важные советы по сохранению ваших фруктов и овощей в безопасности: выбирайте продукцию, которая не повреждена гнилью и не «прибита" держите фрукты и овощи подальше от сырого мяса и морепродуктов не просто в холодильнике, а даже в продуктовой тележке в супермаркете готовя блюда, обязательно используйте отдельную разделочную доску для овощей и фруктов и никогда не кладите салат или нарезанные свежие продукты на поверхность, где раньше лежало сырое мясо или яйца храните заранее нарезанные свежие фрукты и овощи (ягоды, дыню, салат и т.д.) в холодильнике при температуре не более 4-5 градусов. Читайте о том, какие вещи в доме воруют из него "денежную энергию" и превращают вас в банкрота.