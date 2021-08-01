Последние дни СССР накануне полного развала были наполнены с одной стороны надеждой на долгожданные изменения, а с другой стороны проходили в полном хаосе бесконечных очередей, усталости, озлобленности и неуверенности в том, в каком мире мы проснемся завтра. Пугающими кадрами, сделанными в 1990 году, поделился известный блогер Максим Мирович на странице LiveJournal. По словам блогера, подборка этих фото всплыла совсем недавно, а сделаны они в 1990 году, за месяцы до конца "советской империи". Подобные кадры запрещались во времена СССР, правда в 1990-м власти уже явно было не до этого. Очереди — это одна из памятных признаков всех лет СССР, но в конце появились особые правила. Например, чтобы купить дефицитные продукты в Москве, нужно было показать паспорт с пропиской. Самые большие очереди часто собирались у вино-водочных магазинов. Неудивительно, надо же людям было как-то "выдыхать". В одни руки отпускалось не более двух "пузырей". "Пустые полки" в последние годы совка — вовсе не красивая метафора, а реальная действительность. Ну то есть в магазинах в буквальном смысле слова не было абсолютно ничего ", — пишет Мирович. Чтобы заполучить еду, нужно было простоять в тесном очереди не один час. Молодые люди, пенсионеры — все пытались выжить в трудное время. "Обратите внимание, что между покупателем и продавцом в совковых магазинах всегда существовала дистанция и баррикады в виде огромных прилавков, столов и окошек раздатки — для предотвращения немедленного и массового хищения продуктов проголодавшимся населением. Еда строго дозировалась, выдавалась по спискам, бумажками и паспортами", — добавил блогер. Еще одной стороной жизни в то время, которое хочется забыть, была гуманитарка с "загнивающего Запада". Иногда ее разгружали прямо на Красной площади. Иногда в этом помогали даже военные — гордость и мощь "советов". "Продуктовая посылка для советских пенсионеров, ее прислал не родной правительство, возглавляемое сталинскими безумными типа Пуго или Янаева — а ненавистный загнивающий Запад", — подписал блогер снимок, размещенный ниже. На этом кадре предновогодние часов 31 декабря 1990 года в зажиточной московской семье. В новом 1991 году СССР не станет.

Все фото: mirovich.media Ранее блогер также показал, как на самом деле жили алкаши в Советском Союзе, и что было в это время с вытрезвителями.