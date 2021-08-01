Эстонские компании вместе разработали назальный спрей, который способен защитить организм от коронавируса. Разработчик говорит, что назальный спрей, который получил название BioBlock, способен уберечь даже от штамма "Дельта". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees. Как рассказал научный директор компании Icosagen, участвовавшая в создании спрея, Март Устав, лабораторные исследования показали, что назальный спрей способен защищать от всех штаммов коронавируса, которые вызывают наибольшее беспокойство у Всемирной организации здравоохранения. "Вместе с нашей командой мы постоянно отслеживаем изменения в вирусе и проактивно тестируем способность назального спрея BioBlock нейтрализовать те штаммы, которые еще не получили широкого распространения", — сказал он. Департамент здоровья Эстонии уже позволил компании производить и продавать спрей BioBlock. Над разработкой спрея работал целый консорциум компаний и ученых.