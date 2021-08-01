Презентация концепции празднования Дня Независимости Украины состоится на форуме "Украина 30". Участие примет президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента. "В понедельник, 2 августа, в 11:00 в рамках форума" Украина 30 "состоится презентация концепции празднования Дня Независимости Украины, в которой примут участие президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская", — говорится в сообщении. Напомним, на реализацию плана мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины независимости Украины планируется потратить 5400000000 гривен. Отметим, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, если бы референдум о провозглашении государственной независимости Украины происходил в середине августа 2020 года, за проголосовали бы 67,7% граждан.