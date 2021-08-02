На XXXII Олимпийских Играх в Токио произошел политический скандал. Легкоатлетка Кристина Тимановская из Беларуси просит предоставить ей политическое убежище. По ее словам, она боится возвращаться на родину. Спортсменку уже готова принять у себя Чехия. СМИ также сообщали, что Тимановская намерена подавать прошение властям Австрии, также рассматривается вариант с Германией.Что произошло?

Накануне Тимановская попросила МОК о помощи, заявив о попытке насильно вывезти ее из Японии. Оказалось, что ее исключили из команды после того, как она рассказала в Instagram о халатности тренеров. По словам спортсменки, некоторые девушки сборной не прилетели в Токио для участия в эстафете 4х400 м, потому что у них не было достаточного количества допинг-тестов. В итоге тренер включил ее в состав участниц эстафеты без ее ведома (девушка прилетела для забега на дистанции на 200 м).

Тимановская в соцсетях заявила о действия тренера, в итоге ей приказали собирать вещи. В аэропорт прибыла местная полиция и съемочная группа крупнейшего японского телеканала NHK. Сообщалось, что решение о ее отзыве с Олимпиады принял лично Александр Лукашенко. По его приказу ее должны были экстренно вернуть в Беларусь. Национальный олимпийский комитет заявил, что решение связано с «эмоционально-психическим состоянием» спортсменки.

В аэропорту Токио 24-летняя спортсменка обратилась за защитой в японскую полицию, попросив не допускать ее на рейс, что в итоге и было сделано — самолет улетел без нее.

Сейчас представители Международного олимпийского комитета и Оргкомитета Олимпиады заявили, что Тимановская находится в полной безопасности под защитой местных властей и полиции.

В настоящее время в МОК решают ее вопрос, насильно депортировать ее в Беларусь не будут. В адрес Минска готовится официальное обращение по поводу сложившейся ситуации.

Кроме того, исполнительный комитет МОК объявил о возможных планах введения новых санкций против Беларуси и ее властей.

Сегодня стало известно, что Тимановская подала документы на получение политического убежища в Польше. Об этом «Настоящему времени» сообщил исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин.

Напомним, украинцы Елена Костевич и Олег Омельчук получили бронзовую медаль в смешанном командном соревновании в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров — это третья медаль для украинской сборной на Олимпиаде в Токио. А 24-летний пловец Михаил Романчук взял бронзу на дистанции 800 метров вольным стилем. В финале он показал время 7.42.33.

Украинская спортсменка Дарья Белодед завоевала первую медаль для нашей олимпийской сборной в Токио. Она получила «бронзу» в соревнованиях по дзюдо.

А Елена Костевич заняла четвертое место в соревновании по пулевой стрельбе (10 м) на Олимпийских играх в Токио. Она набрала 197,6 очков.

Украинская триатлонистка Юлия Елистратова не сможет выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Спортсменку отстранили от соревнований по решению Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Украинская теннисистка Элина Свитолина завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр-2020.