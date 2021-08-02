Президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума «Украина 30» рассказал, как в стране будут праздновать День независимости. Уже известно, что праздничные мероприятия продлятся с 22 по 24 августа.

За это время в Украине пройдет свыше 150 мероприятий, приуроченных к 30-летию независимости Украины.

За неделю до Дня Независимости в Украину попадет оригинал Конституции Пилипа Орлика. Украинцы смогут увидеть ее с 16 августа в Софийском соборе.

22 августа украинцы почтут память тех, благодаря кому независимость сохранилась в 2014 году: участники АТО: добровольцы, медики, волонтеры.

В этот же день при участии президента состоится вручение награды «Национальная легенда Украины». Ее будут присуждать гражданам за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу.

23 августа — День государственного флага Украины. Торжества пройдут во всех областях страны.

Также в это день состоится саммит инициативы президента Украины «Крымская платформа». Мероприятие будет состоять из четырех панелей на темы: политика непризнания и санкций; вызовы безопасности; защита прав человека во временно оккупированном Крыму; восстановление прав крымскотатарского народа.

На 23 августа запланирован праздничный концерт для лидеров государств в Национальной опере Украины с участием легенд оперы и балета.

24 августа на центральной улице столицы состоится праздничный парад Вооруженных сил Украины. Запланированы мероприятия с участием представителей и техники всех сил сектора безопасности и обороны Украины и стран-партнеров. Также состоится концерт итальянского певца Андреа Бочелли.

Вечером 24 августа на НСК «Олимпийский» начнется праздничное шоу «Независимость в нашей ДНК. День независимости страны».

Как сообщалось ранее Министерство обороны не отказалось от идеи поставить женщин-военнослужащих на каблуки во время парада в честь Дня независимости, при этом ведомство признало, что прошлая обувь была неудобной.