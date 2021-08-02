Доходы государственного бюджета Украины за июль 2021 составили 92600000000 гривен. Это на 6,9% больше плана (86600000000 гривен). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную казначейскую службу Украины (Госказначейство). По данным Госказначейства, доходы госбюджета в июле были на 34,0% выше прошлого года, когда они составили 69100000000 гривен. С начала года госбюджет получил 684 500 000 000 гривен. Это на 7,0% больше плана и на 16,3% больше доходов прошлого года. Сумма средств на едином казначейском счете на 1 августа 2021 составляет 9900000000 гривен (месяцем ранее — 10400000000 гривен). Напомнив, доходы государственного бюджета Украины за январь-декабрь 2020 составил 1075700000000 гривен. Это на 1,5% больше плана (1059900000000 гривен), скорректированного в течение года. Как сообщало РБК-Украина, 24 марта Кабинет министров Украины одобрил отчет о выполнении Закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год". Дефицит госбюджета составил 217 600 000 000 гривен — максимальный размер за десять лет.