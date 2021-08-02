Власти Киева готовится к худшему сценарию по коронавируса. В частности, из-за того, что осенью ожидается увеличение заболеваемости в столице. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Держспоживслужбы Киева Олега Рубана в эфире "Украина 24". "Вопрос COVID действительно является номером один в любом штабе чрезвычайная ситуация при Киевской городской администрации том, что действительно ожидается увеличение заболеваемости в организованных коллективах, школах, вузах. Сейчас ставим акцент на прививки педагогического состава в Киеве", — заявил он. По словам главы Держспоживслужбы, в Киеве уже три недели ведется подготовка к строгого режима карантина, который могут ввести при худшем сценарии карантина. "Но нас еще есть возможность сделать прививку и сформировать коллективный иммунитет на уровне 80-90%, который позволит преодолеть" красную зону ", чтобы бизнес мог работать в полном объеме, но с определенными ограничениями. Поэтому город Киев сегодня готовится к третьей волне и все мероприятия проводятся во всех сферах жизни важных инфраструктур ", — заявил Рубан. Напомним, ранее главный санврач Игорь Кузин заявил, что Министерство здравоохранения Украины рассматривает возможность введения привилегий для людей, которые вакцинировались от COVID. Кроме того, глава Держспоживслужбы Киева Олег Рубан рассказал, как избежать нового локдауну в Киеве.