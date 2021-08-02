В Украине зафиксировано 265 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (62), Одесской (30), Тернопольской (30), Винницкой (21) и Харьковской (17) областях.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Вчера были госпитализированы 385 человек, умерли — 4, выздоровели — 176.

Как сообщалось ранее, Центр по контролю и профилактике заболеваний в США сравнил штамм коронавируса Дельта с ветряной оспой. Ученые сравнили степень заразности. Оказалось, что новая вариация COVID-19 может вызвать более тяжелое течение заболевания. Напомним, в Кропивницком появятся передвижные мобильные пункты вакцинации от COVID-19 — с 30 июля прививку можно будет получить в троллейбусах.